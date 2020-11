Ciao Claudia… Il ricordo di Claudia Magnani

«Dare il buongiorno ai parmigiani era una bella abitudine». E per Claudia il primo saluto alla sua città era alle 7. Inizia così il racconto che Claudia Magnani fece a "Sembra Ieri".

La storica voce del Gruppo di via Mantova, scomparsa all'età di 65 anni, riavvolse in quella occasione il nastro della memoria e raccontò a Giuseppe Milano la sua carriera negli studi di radio Parma e Tv Parma dove fu protagonista assoluta per quasi 40 anni.

Per ricordare Claudia questa sera 12 Tv Parma riproporrà quella trasmissione dalle 21 con tanti servizi e tante immagini che lei, in prima persona, aveva raccontato alla città.

12TvParma, domenica ore 21