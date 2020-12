L'appello era stato lanciato alcuni giorni fa dalle colonne della Gazzetta di Parma. E lo avevano fatto, in modo accorato, i negozianti parmigiani: “Aiutate il commercio, fate acquisti nei negozi”. In arrivo c'è lo shopping natalizio e occorre recuperare il calo delle vendite, che già a causa del lockdown aveva fatto precipitare gli affari. Ad aggiungere un'ulteriore considerazione, al telegiornale di 12 Tv Parma, era stato il presidente di Federmoda Parma Filippo Guarnieri: “Fare acquisti in centro e nei quartieri è importante anche per ritrovare una socialità che in questi mesi si è inevitabilmente un po' perduta. E una città in parte desertificata è quanto di peggio si possa vedere, specie in vista del Natale. Mai come ora è fondamentale che i cittadini sostengano il territorio”. Ovviamente c'è da fare i conti con la pandemia. Se Parma e l'Emilia-Romagna, come sembra, torneranno in zona gialla, si potrà respirare un po' più di normalità, anche con bar e ristoranti riaperti pur se ad orari limitati. Restano tuttavia le raccomandazioni: allentare le misure di prevenzione sarebbe gravissimo. Di questi temi si discuterà questa sera alle 21 a «Parma Europa», il talk-show condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda alle 21 su 12 Tv Parma. In collegamento con la sede dell'Ascom saranno numerosi gli ospiti del giornalista Alberto Rugolotto: i vertici dell'Associazione ma anche tanti imprenditori e commercianti in rappresentanza di numerose categorie merceologiche che stanno subendo più di altre le limitazioni decise del Governo. In studio il confronto tra l'Assessore al Commercio del Comune di Parma Cristiano Casa e il docente universitrario e sociologo Giorgio Triani e con in più l'intervento di Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio Imprese per l'Italia. Spazio ovviamente anche la situazione sanitaria con in studio il dottor Marcello Zinelli, direttore del Pronto Soccorso e della Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore. Nella seconda parte della trasmissione spazio anche all'indagine di Italia Oggi e dell'Università La Sapienza di Roma sulla qualità della vita nelle città italiane. E infine un focus dedicato alla 25esima edizione della rassegna Scritture d'Acqua: con Triani ne parlerà in collegamento Skype l'Assessore ai Lavori Pubblici Michele Alinovi. L'appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera alle 21 su 12Tv Parma.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it