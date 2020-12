Una puntata dedicata alle patologie ginecologiche è quella che andrà in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. Nel programma “Check Up Salute e Benessere” condotto da Francesca Strozzi, con autorevoli medici presenti negli studi televisivi di via Mantova, si parlerà di fibromi, endometriosi e cisti ovariche. Spazio anche al lavoro svolto sul territorio dall'Ausl in favore delle donne e dei giovani, senza dimenticare l'approfondimento sul ruolo del medico di medicina generale che per primo accoglie le pazienti nel proprio ambulatorio, per valutazione dei sintomi. Sul finale di trasmissione , come sempre, vi sarà un approfondimento sulla pandemia, in questo caso legato alle gestanti positive al Covid. Il fibroma è una delle patologie ginecologiche più frequenti. È una massa nodulare formata da tessuto muscolare e fibroso che può avere dimensioni che variano da pochi millimetri a diversi centimetri. La qualità della vita delle donne che soffrono di uno o più fibromi uterini può essere fortemente compromessa: il dolore e i flussi emorragici inducono spesso a modificare il proprio stile di vita, rinunciando allo sport, agli impegni lavorativi e alle occasioni sociali. Durante il programma, con il dottor Claudio Bertellini Specialista in Ginecologia della Casa di Cura Città di Parma, si parlerà della diagnosi, della terapia farmacologica e del trattamento chirurgico, per risolvere il problema. L’endometriosi è causata dall’impianto di cellule endometriali normalmente presenti nella cavità uterina, al di fuori di questa. L' anomalia causa a livello pelvico uno stato infiammatorio cronico sia a carico dell’apparato genitale sia degli organi circostanti come vescica e intestino. Si manifesta con dolori intensi soprattutto in fase mestruale e a volte con difficoltà al concepimento. E' considerata una patologia cronica invalidante. Jessica Fiorini Vice presidente di A.P.E l'associazione che si occupa della malattia, spiegherà le attività svolte e i progetti futuri per aiutare le donne che soffrono di questa malattia. Sul finale di trasmissione spazio come sempre al pandemia declinata rispetto al tema della della puntata. A completare il parterre di ospiti, Carla Verrotti Direttrice dell'Unità Operativa Salute Donna dell'Ausl e Francesca Bocchi Medico di Medicina Generale. Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521 – 464227 o inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170.

E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00