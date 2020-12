Genoa alle spalle, Benevento nel mirino. Una settimana molto interessante in casa Parma che proverà questa sera a raccontare 'Calcio e calcio', il consueto appuntamento sportivo del giovedì di 12 Tv Parma. Oggi in studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti ci saranno Luca Ampollini, Alberto Dallatana e Alberto Monguidi, responsabile comunicazione della Lega di serie B. Ma ci sarà spazio anche per Stefano Frigeri e Luca Ferrari, quest'ultimo sempre alle prese con video e messaggi dei tifosi. Ultimo ma non ultimo, sarà in collegamento Ginmario Marrelli, ideatore del gioco da tavolo 'Parma calcio manager' tutto dedicato proprio ai colori gialloblù.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170E' possibile seguire Calcio e Calcio in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00