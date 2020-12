«Adorni... Imola... 1968...» E' incredibile come la storia di un uomo, di un campione possa essere indissolubilmente legata ad un luogo e ad una data. Vittorio Adorni, il suo nome, quel luogo e quell'anno, se li è sentiti ripetere milioni di volte nella sua vita. Merito tutto suo che quel primo settembre del 1968 conquistò, proprio a cavallo fra Emilia e Romagna, la maglia iridata di campione del mondo di ciclismo. Quest'anno poi si è tornati a correre su quelle strade e in tanti sono tornati a ripetere quelle tre parole al campione parmigiano.

Ma Vittorio Adorni, oltre al mondiale, è stato molto, molto di più. Per raccontarlo 12Tv Parma vi propone questa sera la prima puntata di 'Adorni si racconta', tre serate in cui sarà lo stesso Vittorio a sfogliare il suo album di ricordi.

Racconterà Adorni quando il 14 novembre del 1937 nasceva nella casa di famiglia in via Mantova, allora comune di San Lazzaro Parmense, quando iniziò a lavorare al fianco dell'orologiaio Cilién, il re della burla, ma anche quando, operaio Barilla, ottenne dal signor Pietro la possibilità di allenarsi prima di andare in officina oppure quando, grazie all'esclusione dalle Olimpiadi di Roma, vinse per la rabbia una gara con distacco chilometrico e Learco Guerra lo fece diventare professionista.

E poi la sua avventura televisiva grazie a Pippo Baudo, l'intervista con Sergio Zavoli a Pier Paolo Pasolini, la vittoria al Giro d'Italia del 1965 e la sua carriera da dirigente nel ciclismo mondiale una volta sceso dalla sella.

Un fiume di parole, di immagini, di racconti e di musica di un grande parmigiano. 'Vittorio Adorni si racconta', a cura di Giuseppe Milano e Fabrizio Bertolotti, inizia questa sera alle ore 21 su 12 Tv Parma. Primo atto proprio quel «Adorni... Imola... 1968...», si parte da lì per poi, nelle prossime due puntate, raccontare tutto il resto.

