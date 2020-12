Presentazione Bar sport

Alla fine del mini ciclo di scontri diretti per la salvezza contro Genoa e Benevento, per il Parma si prospetta ora un trittico di partite difficili contro Milan, Cagliari e Juve. Al calendario complicato si aggiunge la lunga serie di infortuni che condizionano le scelte di mister Liverani. Di questo e di tanto altro si parlerà a Bar Sport, il talk show del lunedì dedicato al Parma su 12 Tv Parma. A partire dalle ore 21, Carlo Brugnoli e Ilaria Notari ospiteranno l'ex gialloblù Antonio Cervi, i giornalisti Guido Schittone e Paolo Emilio Pacciani, Francesca Goni, Matteo Caselli supertifoso crociato che ha promosso la pagina web “Gli Asprillas” che sta avendo un grande successo fra i supporter crociati e l'esperto di Fantacalcio, Pietro Razzini. Come al solito spazio alle rubriche “L'osservato speciale” sulla prossima trasferta del Parma Milano contro i rossoneri, “Saranno famosi?”, dedicata ai giovani più promettenti del vivaio crociato e “L'indiscreto”, gossip calcistico a cura di Vanni Buttasi. Spazio, come sempre, agli sms e messaggi whatsapp dei tifosi al 3339200170.

