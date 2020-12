Le patologie della mano, dalla diagnosi al trattamento, è questo il titolo della puntata di “Check Up salute e benessere” che andrà in onda questa sera alle 21 su 12 Tv Parma. Nella trasmissione di medicina a cura di Francesca Strozzi, si parlerà dell'argomento in diretta, con tre autorevoli medici. Le patologie che colpiscono la mano sono sempre più frequenti, non solo per l’aumento della età media della popolazione, ma anche per l’allungamento del periodo lavorativo, per la tendenza a svolgere attività sportive in età sempre più avanzata e per l’utilizzo quotidiano di strumenti ormai indispensabili come computer e telefoni cellulari. Fondamentale è quindi effettuare una diagnosi corretta e impostare un adeguato trattamento in modo da riconoscere e curare sia le forme artrosiche che le infiammazioni dei tendini e delle articolazioni, le sofferenze a livello dei nervi e le sindromi che provocano dolore e limitazione funzionale alla mano e al polso. Interverranno in studio il dott. Marcello Marcialis, Specialista in Chirurgia della mano della Casa di Cura Città di Parma, il dott. Gianni Italo Buticchi, Specialista in Reumatologia della Casa di Cura Città di Parma e la dott. ssa Caterina Conforti, Medico di Medicina Generale. Nella rubrica “L'ho vissuta cosi..” i telespettatori ascolteranno la testimonianza di un paziente che è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla mano per risolvere in modo definito, la malattia che lo affliggeva da tempo Gli ultimi minuti del programma, saranno come sempre dedicati alla pandemia in corso. Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521 – 464227 o inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170.E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00