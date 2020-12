Sarà una lunga serata in diretta quella prevista su 12 Tv Parma a partire da stasera alle 20,30. Prima la presentazione di Parma City Guide, la nuova iniziativa editoriale della Gazzetta di Parma. Poi alle 21, come ogni martedì, la puntata di «Parma Europa»: le nostre telecamere mostreranno l'accensione dell'albero di Natale in piazza Garibaldi, prevista per le 21,30. E poi, a seguire, un confronto dedicato all'importante tematica del volontariato. Dunque si comincia alle 20,30. Parma City Guide è una guida di 192 pagine, corredata di centinaia di foto, consigli e itinerari, in vendita in tutte le edicole a 15 euro più il prezzo del quotidiano. Ne parleranno in studio, con Pietro Adrasto Ferraguti, il direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e il curatore della guida Filiberto Molossi. In più collegamenti e contributi video con protagonisti alcuni personaggi della città e non solo, che racconteranno la loro personalissima Parma: i luoghi del cuore, i posti che scelgono per pranzo e cena, le meraviglie dell'arte, i luoghi che rappresentano meglio le loro passioni e che magari hanno condizionato i loro destini. Dalle 21 la diretta di «Parma Europa»: in collegamento da piazza Garibaldi mostreremo l'evento legato all'accensione dell'albero di Natale. A differenza degli anni scorsi, a causa dell'emergenza sanitaria, non potrà essere una grande festa collettiva. Sarà così 12 Tv Parma a portare nelle case dei parmigiani questo breve ma significativo momento pre natalizio. In piazza Garibaldi, con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, ci saranno tra gli altri il sindaco Federico Pizzarotti e l'Assessore Cristiano Casa. Subito dopo «Parma Europa» continuerà con un focus a margine della Giornata internazionale del Volontariato, che si è celebrata sabato scorso. Se ne parlerà in studio con il Comandante del Corpo militi volontari dell'Assistenza Pubblica Parma Filippo Mordacci, con la presidente del Csv-Forum Solidarietà Elena Dondi e con il Capo Delegazione Fai di Parma Giovanni Fracasso. In collegamento esterno ci saranno invece alcuni esponenti di altre Associazioni di volontariato, tra cui Comunità di Sant'Egidio, Anmic e Avis Comunale.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 20,30