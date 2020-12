Stasera alle 20.30, su 12 Tv Parma, prima di Parma Europa, andrà in onda in diretta uno speciale dedicato alla Parma city guide. La trasmissione, condotta da Pietro Adrasto Ferraguti, vedrà la presenza in studio del direttore della Gazzetta di Parma Claudio Rinaldi e del giornalista della Gazzetta che ha curato la guida, Filiberto Molossi. Inoltre, collegamenti skype e interviste registrate con alcuni dei personaggi intervistati nella Parma city guide.