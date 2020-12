Torna questa sera 'Calcio e Calcio' su 12 Tv Parma con le ultimissime sulla sfida di San Siro con il Milan. Ne parleranno in studio Francesca Mercadanti, Giuseppe Milano, Luca Ampollini con Francesco Monaco ed il supertifoso Marcello Montacchini. Spazio anche, grazie proprio a Montacchini, all'iniziativa solidale Telethon che ritorna anche questo Natale e che vedrà come testimonial le ragazze del Parma Calcio femminile. Due di loro saranno in collegamento questa sera a 'Calcio e calcio'. Ultimo ma non ultimo lo spazio con le curiosità dal web di Luca Ferrari e le domande dei tifosi via sms e whatsapp al 333-9200170. E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00