La sfida di San Siro fra Milan e Parma sarà seguita in diretta questa sera da 12 Tv Parma con 'Calcio e calcio diretta live'. A partire dalle ore 20,15 circa, racconteranno e commenteranno il match Giuseppe Milano, Luca Ampollini, Carlo Chiesa e Stefano Frigeri. In collegamento dallo stadio di San Siro ci sarà invece Alberto Rugolotto. Seguirà invece l'hastag #milanparma Luca Ferrari che leggerà i messaggi dei tifosi. In più spazio ai vostri sms e whatsapp al numero 333-9200170. Sarà possibile seguire 'Calcio e calcio diretta live' anche in diretta streaming su www.tvparma.it

12Tv Parma, domenica alle 20,15