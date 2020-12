«Sono nato il 14 novembre del 1937 a San Lazzaro, che poi è Parma, perché la mia casa era in via Mantova, poco prima dell'attuale cavalcavia, ma allora era un altro comune... E non sapete quanti grattacapi mi ha creato questa cosa: tutti pensavano che fossi di San Lazzaro bolognese». Difende subito la sua parmigianità Vittorio Adorni nella seconda puntata di 'Vittorio Adorni si racconta', in onda questa sera alle ore 21 su 12 Tv Parma. Dopo averci fatto rivivere, la settimana scorsa, la sua vittoria ai mondiali di Imola, questa sera è il momento di riavvolgere il nastro agli inizi della sua vita, alla sua infanzia, ai primi lavori e, soprattutto, alle sue prime imprese in sella ad una due ruote.

«Il telaio della mia prima bicicletta lo conservo gelosamente a casa mia», racconta Vittorio. Con quello vincerà la sua prima gara, la Reggio-Casina a cronometro «anche se ho saputo di essere arrivato primo solo il giorno dopo quando ho letto i risultati sulla Gazzetta di Parma».

E poi l'amore per Fausto Coppi, «quando vinceva andavo in mezzo via Mantova ad urlare di gioia», il fiuto di Learco Guerra che lo fa diventare professionista e il sostegno del signor Pietro Barilla che «mi permetteva di entrare dopo in fabbrica per farmi fare gli allenamenti». E poi le Olimpiadi di Roma del 1960 solo sfiorate, «ma la rabbia per la esclusione mi fece diventare ancora più forte», il lavoro da garzone che, durante le consegne, si portava «la bici stretta in spalla anche se c'era da salire al terzo piano perché avevo paura che me la rubassero» o il compito di caricare le sveglie nel negozio di Cilién, «l'orologiaio che mi prese a lavorare al suo fianco».

Un racconto tutto d'un fiato di una Parma che non c'è più piena di personaggi, immagini inedite e, ovviamente, tanta tanta bicicletta. 'Vittorio Adorni si racconta' ritorna questa sera con la seconda puntata 'La nascita in via Mantova, la prima bici, i primi successi...' su 12 Tv Parma alle ore 21. E' possibile seguire la puntata anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12 Tv Parma, sabato alle 21