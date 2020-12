La settimana più difficile per il Parma. Dopo il Milan, l'impegno infrasettimanale contro il Cagliari e poi la sfida delle sfide contro la Juventus.

Tanti argomenti e spunti da sviscerare nella puntata di domani sera di Bar Sport, il talk show del lunedì dedicato alla squadra crociata in onda alle 21 su 12 Tv Parma. Nel salotto di Carlo Brugnoli e Ilaria Notari ci saranno i giornalisti Marco Bernardini, Alberto Dallatana e Gianni Barone.

In collegamento, altre voci autorevoli del giornalismo come Andrea Grignaffini e Alberto Masu della Nuova Sardegna con il quale verranno anticipati i temi della sfida di mercoledì al Tardini contro la squadra isolana. Un'altra voce sarà quella di Pietro Razzini per le ultime dal mondo del Fantacalcio. In più, le consuete rubriche "L'Osservato speciale", "Saranno famosi?" e "L'indiscreto". Come al solito tanto spazio ai commenti dei tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi whatsapp al 3339200170.