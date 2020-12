L'idea, a novembre, era stata quella di un giro di vite sugli spostamenti. Restrizioni e zone arancioni per limitare i contagi da Covid per potere trascorrere con più tranqullità le festività natalizie. Ma le cose sono andate diversamente, perchè nella penultima domenica di shopping le istantanee dalle città hanno parlato chiaro: troppi assembramenti. “Ci vuole un grande equilibrio, ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini, e ho l'impressione che potrebbero arrivare nei prossimi giorni nuove restrizioni perché i contagi stanno tornando un po' a risalire". Se a Natale tutta l'Italia sarà rosa rossa lo capiremo tra pochi giorni, ma il Governo ci pensa. E questo mentre tante categorie economiche contiunano a soffrire, con cali di fatturato e ristori insufficienti. Anche questo sarà uno dei temi in discussione questa sera a «Parma Europa», la trasmissione condotta da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21 su 12 Tv Parma. Dalla sede di Confesercenti Parma, con il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, ci saranno la presidente Francesca Chittolini, il direttore Antonio Vinci e tanti rappresentanti di categorie economiche, mentre in collegamento Skype interverrà Mauro Bussoni, segretario nazionale di Confesercenti. In studio, per affrontare tutti gli aspetti legati all'andamento della pandemia e con anche un approfondimento sull'attività incessante che viene svolta all'Ospedale Maggiore, ci sarà il direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Massimo Fabi. Con lui anche il vicesindaco di Parma Marco Bosi e l'editorialista della Gazzetta di Parma Domenico Cacopardo: stasera sarà anche l'occasione per presentare il suo libro “Cari Dottori”, una sorta di diario intimo e condiviso che parla anche di Covid. E in questa parte di trasmissione interverrà anche Paolo Carbognani, professore ordinario di chirurgia toracica all'Ospedale Maggiore. A «Parma Europa» anche un focus sugli interventi di sostegno, tramite lo strumento dei Buoni spesa, a favore delle famiglie del territorio che stanno vivendo una situazione di contingente difficoltà economica a causa dell’emergenza epidemiologica: ne parlerà l'Assessore al Welfare Laura Rossi.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Parma Europa

12tvparma