Dieta, obesità, diabete e Natale al tempo del Covid-19, questi i temi che saranno trattati questa sera alle 21 a “Check up Salute e Benessere” in onda su 12 Tv Parma. Nell'ultima puntata del 2020 del programma, a cura di Francesca Strozzi, saranno sviluppati argomenti legati al periodo, con illustri ospiti. Il Natale è un periodo magico e quest’anno si svolgerà necessariamente nello stretto ambito familiare, cercando da un lato di soddisfare il piacere della tavola, rispettando le tradizioni culinarie parmigiane, e dall’altro di garantire una nutrizione ottimale, con cibi che riforniscano le “munizioni” alle difese dell’organismo, contro disinformazione e fake news, come quelle che basta bere latte o bicarbonato, mangiare basilico, rosmarino, origano o peperoncino per proteggersi e curare l’infezione dal Covid19. L’obesità, che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è il problema sanitario più importante nel mondo (a parte l’attuale pandemia) è il fattore più significativo anche per la mortalità da coronavirus , perchè chi ha più grasso viscerale ha maggiori probabilità di finire in terapia intensiva. Uno studio della Fondazione Adi su 1300 obesi, ha evidenziato che, durante la pandemia circa il 50% degli intervistati ha avuto un aumento medio di 4 kg del peso corporeo, con valori ancora più alti (+4%) in chi era in smart working o in cassa integrazione; nel 58% si è avuta anche una riduzione dell'attività motoria e nel 35% un aumento delle difficoltà emotive, soprattutto tra le casalinghe, i disoccupati e le persone con difficoltà economiche. Il diabete di tipo 2 rappresenta la complicanza più frequente dell’obesità; proprio questi pazienti hanno avuto rispetto ai pazienti senza diabete una mortalità più alta (7,8% contro 2,7%) e una maggiore incidenza di danni a diversi organi. Inoltre, tra i diabetici, quelli con la glicemia sotto controllo hanno avuto meno complicazioni e bisogno di ossigeno e ventilazione. I diabetici quindi devono stare molto attenti nel tenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue e, se infettati, dovrebbero mantenerli a valori di normalità, rispettando la dieta. La dieta si conferma, quindi, essere la prima medicina, ricordando comunque che non si ingrassa tra Natale e Capodanno, ma tra Capodanno e Natale. Per parlare di questi argomenti in diretta negli studi televisivi di 12 Tv Parma, saranno presenti il Prof. Leone Arsenio, Specialista in Endocrinologia e Malattie del ricambio Casa di cura Città di Parma, la Dott.ssa Lorenza Bicchieri, Psicologa e Psicoterapeuta Casa di cura Città di Parma, la Dott.ssa Elisabetta Dall'Aglio Specialista in Diabetologia e Scienze dell'alimentazione e il Medico di Medicina Generale Gianluca Snelli. Per intervenire in diretta si può chiamare il numero 0521 – 464227 o inviare sms o whatsapp al 333 – 9200170. E' possibile seguire “Check-Up Salute e Benessere” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

