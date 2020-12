L'analisi del match di ieri sera con il Cagliari ma anche le attese per l'attesissima sfida di sabato sera con la Juventus. Di questo e tanto altro si parlerà questa sera nell'ultima puntata del 2020 di 'Calcio e calcio'. In studio con Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti non potrà mancare Luca Ampollini che sarà accompagnato da Romeo Azzali e Paolo Conti. In più tanti collegamenti esterni a partire da quello con Luca Ferrari sempre a caccia di spunti interessanti sul mondo del web. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170. E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00