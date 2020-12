La sfida attesissima fra Parma e Juventus sarà seguita e commentata minuto per minuto questa sera su 12 Tv Parma. Torna 'Calcio e calcio diretta live' dalle ore 20,15 con Giuseppe Milano e, in studio, Romeo Azzali, Alberto Dallatana, Stefano Frigeri e Luca Ferrari, In collegamento dallo stadio Tardini ci saranno però anche Marco Balestrazzi, Carlo Chiesa e Sandro Piovani.

Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170, #parmajuve

12Tv Parma ore 20,15

