Dal Duomo allo Csac, dal Battistero a Remo Gaibazzi, Goliardo Padova, Bruno Zoni e Carlo Mattioli, passando per Valserena, Correggio e Parmigianino, la Steccata. Una cavalcata nei secoli, un viaggio nella storia dell'arte dall'XI secolo ai giorni nostri, in una "chiacchierata" con alcuni dei più importanti storici dell'arte contemporanei. Questa sera alle 21 (con repliche lunedì alle 8,30, alle 17,30 e alle 23,50 a cui ne seguiranno altre nei giorni successivi) andrà in onda uno speciale di 12Tv Parma con la presentazione dell'ultimo volume della monumentale "Storia di Parma" (Mup editore), il secondo dedicato alla Storia dell'arte. In studio con Katia Golini, giornalista della "Gazzetta di Parma", Arturo Carlo Quintavalle, storico dell'arte, fondatore dell'Istituto di Storia dell'arte dell'Università di Parma e dello Csac (Cento studi archivio della comunicazione), curatore dei due volumi, Laura Cavazzini, docente di Storia dell'arte medievale all'Università di Trento, Bruno Adorni, storico dell'architettura. In collegamento Skype per una "lectio" di circa 30 minuti Tomaso Montanari, accademico a sua volta, volto noto al grande pubblico per le trasmissioni di Rai Cultura. Interverrà anche Maddalena Spagnolo, docente di Storia dell'arte all'Università Federico II di Napoli.

E' possibile seguire “La Storia dell'arte a Parma ” anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12 Tv Parma ore 21,00

