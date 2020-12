Presentazione Bar sport

La deludente prestazione dei crociati contro la Juventus ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi che speravano in una prestazione più determinata da parte degli uomini di Liverani, pur riconoscendo la differenza dei valori in campo. Alcune scelte tattiche non hanno convinto appieno così come la cronica sterilità del reparto offensivo che ancora una volta è apparso incapace di creare trame pericolose. Di questo e della imminente (e cruciale) trasferta di Crotone si parlerà nella puntata di domani sera di Bar Sport, alle 21 su 12 Tv Parma. Con Carlo Brugnoli e Ilaria Notari ci saranno Sandro Piovani della Gazzetta di Parma, Matteo Caselli (uno dei promotori degli "Asprillas", che sul web sta raccogliendo molti consensi nella tifoseria crociata), Giancarlo Ceci, Stefano Frigeri, Roberto Rodio, il medico-tifoso Massimo Petrelli e l'esperto di fantacalcio, Pietro Razzini. In scaletta anche le rubriche "L'osservato speciale" di Marco Bernardini, "Saranno famosi?" di Simone Brianti e "L'indiscreto" di Vanni Buttasi. Come sempre grande spazio ai commenti dei tifosi che potranno intervenire e offrire spunti al dibattito inviando sms e messaggi whatsapp al 3339200170.

