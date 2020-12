Le restrizioni decise dal Governo in occasione delle festività per arginare i contagi da Covid, l'andamento della pandemia nel nostro territorio, il bilancio di un anno di lavoro dell'Amministrazione Comunale ma anche i progetti futuri, l'impegno di tante Associazioni di volontariato in un 2020 contrassegnato dall'emergenza sanitaria. Saranno questi i temi al centro questa sera dell'ultima puntata dell'anno di «Parma Europa», che dopo la pausa tra Natale e l'Epifania tornerà in onda il prossimo 12 gennaio.

Nel programma del martedì di 12 Tv Parma, come sempre in diretta alle 21, ci saranno in studio con Pietro Adrasto Ferraguti il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, il senatore della Lega Maurizio Campari e il professore onorario dell'Università di Parma Luigi Allegri. Per affrontare tutti gli aspetti legati all'emergenza Covid, con in più la preoccupazione legata all'individuazione della variante inglese del virus, sarà in collegamento Skype il professor Carlo Ferrari, infettivologo dell'Azienda ospedaliero-universitaria Carlo Ferrari. Dei disagi sofferti da tante persone legate al lockdown dei mesi scorsi e alle prossime limitazioni sugli spostamenti parlerà invece, sempre via Skype, lo psichiatra e psicoterapeuta Stefano Mazzacurati.

Poi spazio ad una ricognizione sull'attività della Giunta Pizzarotti: si parlerà del Piano delle opere pubbliche 2021-2023, del nuovo bilancio preventivo ma anche di temi che recentemente hanno fatto discutrere: dal progetto di restyling della Cittadella allo sgombero dell'ex Pala Pifferi di via Ceno.

E poi il volontariato. Il giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto sarà in collegamento in diretta con «Parma Europa» dalla sede dell'Emporio Market Solidale. Verrà raccontata l'attività di una struttura in cui si fa innanzitutto accoglienza e l’ascolto, ad opera dei volontari, per le famiglie che si trovano in condizioni di temporanea indigenza e fragilità. Viene data la possibilità di accedere gratuitamente a beni di prima necessità, tra i quali i beneficiari possono liberamente scegliere in base ai propri gusti ed esigenze, in un contesto analogo a quello di un supermercato. Sono state tante, specie in questo 2020, le Associazioni che si sono messe a disposizione di Emporio per permettergli di essere operativo, ad esempio il Seirs Croce Gialla o Intercral. E poi il grande lavoro di Csv Emilia, con l’impegno costante del volontariato, l’esperienza di Parma welFARE, i Punti di Comunità, Parma Facciamo Squadra, i City Camp che da giugno a settembre hanno sostenuto le famiglie e offerto ai bambini l’occasione di ritrovare un po' di normalità, con attività svolte nei parchi cittadini. E poi la Protezione Civile, un coordinamento che tiene insieme decine di realtà ben radicate sui territori, dalla Croce Rossa all' Assistenza Pubblica e tante altre, importanti presidi a sostegno delle persone in difficoltà sociale e sanitaria.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.