Concerto di Natale

Dal Teatro Regio le melodie più classiche del periodo natalizio, i brani più amati da West Side Story, la vedova allegra, Il Paese del sorriso, La la land, Porgy and Bess, Les Miseéables, per concludere con il brindisi dalla Traviata, interpretati dagli Allievi dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma accompagnati al pianoforte da Milo Martani e alla tromba da Gerardo Gianolio. La musica si intreccia alle sorprendenti esibizioni di musicisti, danzatori, giocolieri che animano la sala del Teatro Regio di Parma, in un concerto speciale per rimanere vicini anche questo Natale. Protagonisti saranno gli Allievi dell’Accademia Verdiana Emil Abdullaiev, Tong Liu, Mariangela Marini, Priscila Moura Olegario, Chiara Notarnicola, Alessia Panza, Giuseppe Settanni, Ilaria Sicignano, Sanghyeok Son, Ester Gabriella Ventura, Tianzhi Wu, Fan Zhou.Pianoforte Milo Martani. Danzatore Nnamdi Nwagwu.Tromba Gerardo Gianolio, Con gli artisti di Associazione Circolarmente

12Tv Parma ore 21,00