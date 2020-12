La messa della notte della Vigilia aprirà le celebrazioni natalizie del Vescovo Enrico Solmi. Alle 20,30 in Cattedrale, il vescovo presiederà la suggestiva funzione trasmessa in diretta da 12Tv Parma.Quest'anno la messa notturna che solitamente ha inizio a mezzanotte , sarà anticipata per rispettare il coprifuoco.

