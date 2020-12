Questa sera alle 21,00, 12Tv Parma propone l'ottava edizione del concerto benefico Fuoco di Gioia, organizzato dal Club dei 27 di Parma, che per la prima volta si è svolta all'aperto, sul palcoscenico del Parco Ducale, teatro del Festival Verdi 2020. Ideato nel 2013 per commemorare Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita, intende anche per questa edizione , come di consueto, onorare sia la genialità artistica del sommo maestro , con la partecipazione di artisti di fama internazionale che interpreteranno alcune sue memorabili melodie, sia la sensibilità umana e sociale dell’uomo Verdi.

Ricco il programma che, con Donato Renzetti alla guida della Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti, vede impegnati i soprani Desirée Rancatore e Alessia Panza, il mezzosoprano Sonia Ganassi, il tenore Luciano Ganci, il baritono Claudio Sgura ed il basso Marco Spotti.

12Tv Parma ore 21,10