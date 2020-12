Da stamattina 12 tv Parma è solo parzialmente ricevibile a causa di un iniziale black out Enel . Potrebbero essere problemi di ricezione e sintonizzazione dovuti al maltempo e a fenomeni meteorologici e che stiamo lavorando per risolverli scusandoci per il disagio. Gli utenti possono provare a seguirci sui canali 187 e 654.

