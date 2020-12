l 15 luglio del 1930, in via Imbriani 17 nasceva un bimbo di sei chili. Un colosso appena venuto al mondo, un gigante per tutta la vita. E' Alberto Michelotti che la scorsa estate ha compiuto 90 anni. Questa sera, a partire dalle ore 21,00,visto il gradimento dei telespettatori, 12Tv Parma riproporrà integralmente 'Michelotti si racconta', un lungo speciale dove Giuseppe Milano e Walter Perotti hanno raccolto le parole in libertà del grande Alberto e che tutte assieme si trasformano in un vero e proprio romanzo d'avventura. Dalle gesta eroiche di mamma Elsa, al mancato successo musicale, alle parate fra i pali delle porte del Parma o della Giovane Italia sino all'ingresso nel calcio che conta con indosso una giacchetta nera. Ma Michelotti ricorderà, episodi sconosciuti forse ai più, come il suo impegno fra i ragazzi del Don Gnocchi, le sue lezioni di dialetto con Enrico Maletti, il suo amore per il Club dei 27 o la sua avventura decennale al Giro d'Italia,

Questa sera dalle ore 21,00 quindi tutti i capitoli per celebrare il grande Alberto.

12Tv Parma ore 21,00