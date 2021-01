Prima puntata del 2021 per «Calcio e calcio» che ritorna questa sera alle ore 21,00 in diretta su 12 Tv Parma. In studio ci sarà come al solito Francesca Mercadanti con Giuseppe Milano e Luca Ampollini. In più per questa puntata commenteranno il momento dei crociati Antonio Cervi ed il vicepresidente del Centro di Coordinamento dei Parma Club Giorgio Iotti. Il momento social dei tifosi crociati sarà analizzato come al solito da Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170.E' possibile seguire «Calcio e Calcio» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it

