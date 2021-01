E' forse il momento più incerto della storia recente crociata: la lotta salvezza non è mai stata così in salita, la panchina di Liverani appesa a un filo e il mercato alle porte. 12 Tv Parma ha deciso di seguire ancora più di vicino il club gialloblù con una nuova edizione di “Calciomercato”, la trasmissione condotta da Marco Balestrazzi in collaborazione con la redazione sportiva. Si parte questa sera alle 21.30: sarà una puntata speciale dedicata all'apertura della sessione invernale, con particolare attenzione, però, alla trasferta dei crociati contro l'Atalanta. Ospiti in studio (Carlo Chiesa e Marco Bernardini), opinionisti in collegamento e contributi da Bergamo con l'inviato Alberto Rugolotto: sono solo alcuni degli spunti che arricchiranno la prima serata. Come sempre i telespettatori potranno interagire inviando messaggi sms e whatsapp al numero 3339200170 ma non solo: “Calciomercato” proporrà anche una “segreteria dei tifosi”. Appena terminata la sfida contro l'Atalanta sarà possibile spedire messaggi vocali (sempre al 3339200170, via whatsapp) che verranno raccolti e proposti a ruota libera nel corso della trasmissione. Pareri, commenti, consigli di mercato, lamentele o incoraggiamenti alla squadra: una possibilità in più per ascoltare la voce di chi in questo periodo non può farla sentire allo stadio.

