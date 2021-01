Questa sera alle 21,00 12Tv Parma ripropone un'altra parte della maratona televisiva con la quale Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 ha celebrato l’inizio del nuovo anno: la Fondazione Teatro Due offrirà il meglio del Cabaret Des Artistes, riprendendo alcuni degli sketch comici e satirici realizzati dagli attori dell’Ensemble Teatro Due nel 2019. Un pastiche di musica, canzoni, suggestioni letterarie e poetiche, un cocktail teatrale leggero, divertente, spiritoso e surreale: Cabaret des artistes è nato con l’idea di ricreare l’atmosfera dei cabaret francesi, tedeschi, inglesi degli anni ’20 e ’30. Il distillato offerto al pubblico la notte dell’ultimo dell’anno è un promemoria del desiderio e del bisogno di tornare a teatro e, insieme, un regalo che possa innescare una nuova voglia di futuro.

Gli artisti coinvolti nel Cabaret des Artistes, ideato e diretto da Walter Le Moli, sono: Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Laura Cleri, Cristina Cattellani, Gigi Dall’Aglio, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Luca Nucera, Massimiliano Sbarsi, Nanni Tormen, Marcello Vazzoler, Emanuele Vezzoli con Nicola Nicchi, Carlo Sella, Francesca Tripaldi e insieme a Roberta Bonora, Alessio Del Mastro, Ilaria Mustardino, Chiara Sarcona, Maria Sessa. Le musiche sono curate da Alessandro Nidi ed eseguite dalla Kleine Kabarett Orchestra composta da Alessandra Mauro al pianoforte, Simona Cazzulani al violino, Anna Vita alla tromba, Elena Vita al sax e Denise Miraglia alla batteria.

Ancora musica a seguire alle 21,50 dall’Auditorium Paganini con L’Orchestra giovanile Toscanini NEXT che eseguirà Next for Verdi, con Roger Catino, direttore e arrangiatore – che firma trascrizioni e arrangiamenti – e Matteo Mazzoli, baritono e voce recitante. L’ensemble è un progetto innovativo nato per dare una formazione trasversale e un’opportunità di lavoro a giovani musicisti: un’orchestra formata da 51 musicisti under 35 che nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna, con un’impronta nazionale, al servizio della comunità. L’interazione e commistione tra generi e stili è la cifra di riconoscimento della sua attività produttiva.

I brani che saranno eseguiti: Sinfonie e Preludi da Nabucco, Vespri Siciliani, Traviata, Forza Del Destino, Ernani, Luisa Miller; Luisa Miller, “Quando le sere al placido”; Aida, Ballabili; La Traviata, Zingarelle e Mattadori; Jerusalem, Ballabili; Rigoletto, “Cortigiani vil razza dannata”; Il Trovatore, Coro di Zingari; Rigoletto, Zitti Zitti; Nabucco, Gli Arredi Festivi; Messa da Requiem, Requiem, Dies irae, Lagrimosa, Libera me domine.