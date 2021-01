Al Tardini questo pomeriggio va in scena il ritorno in panchina di Roberto D'Aversa. In campo il Parma affronterà la Lazio e per seguire minuto per minuto il match ritorna su 12 Tv Parma 'Calcio e calcio diretta live'.

Dalle ore 14,45 vi racconteremo la sfida e commenteremo in tempo reale l'andamento della gara. In studio con Giuseppe Milano ci saranno Vincenzo Pincolini, Romeo Azzali e Stefano Frigeri. In collegamento dallo stadio Tardini la cronaca delle fasi salienti del match saranno affidate a Marco Balestrazzi con i commenti anche di Sandro Piovani e Carlo Chiesa.

Per dire la vostra sms e whatsapp al 333-9200170. L'hastag #parmalazio lo seguirà invece in diretta per la trasmissione Luca Ferrari. Sarà possibile seguire 'Calcio e calcio diretta live' anche in diretta streaming su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 14,45

