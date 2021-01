Sarà la prima puntata di Bar Sport (ore 21 su 12 Tv Parma) dopo il ritorno di Roberto D'Aversa alla guida del Parma. Ovviamente sarà questo il tema centrale della discussione ma si parlerà ampiamente anche della sfida con la Lazio e del mercato al quale la squadra crociata dovrà attingere per uscire dalle secche della zona retrocessione. Ospiti nel salotto di Carlo Brugnoli e Ilaria Notari saranno Luca Baraldi, (ex vicepresidente del Parma, ex ad della Lazio e direttore generale del Bologna e attualmente amministratore delegato della Virtus basket Bologna), Gian Luigi de' Angelis (grande tifoso della Lazio e Direttore della struttura complessa di Gastroenterologia del <Maggiore>), i giornalisti Guido Schittone e Giancarlo Ceci, l'opinionista Enrico Boni e l'esperto di Fantacalcio Pietro Razzini. Spazio ai commenti dei tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi whatsapp al 3339200170 e spazio anche alle consuete rubriche «L'Osservato speciale», «Saranno Famosi?» e «L'indiscreto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA bar sport