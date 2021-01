Martedì sera 12 Tv Parma ospiterà alle 20 la presentazione in anteprima del libro «Palazzi di Parma» che sarà in edicola insieme alla Gazzetta a partire da mercoledì, giornata in cui Parma celebra il santo patrono. Interverranno il giornalista della Gazzetta Aldo Tagliaferro, che ha curato il progetto, l'autore Carlo Mambriani e il capo delegazione del FAI di Parma Giovanni Fracasso. In collegamento il direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi e il rettore dell'Università Paolo Andrei.

12Tv Parma, martedì alle ore 20