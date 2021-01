La cerimonia per la consegna dei premi Sant’Ilario sarà seguita in diretta da 12 Tv Parma. A partire dalle ore 11,50 l’emittente televisiva si collegherà in diretta con l’Ospedale Vecchio e trasmetterà la cerimonia integrale con il presidente del consiglio comunale Alessandro Tassi Carboni, il discorso del sindaco Federico Pizzarotti ed i saluti del Prefetto di Parma e del Vescovo della nostra diocesi. In coda alla manifestazione andrà in onda il Tg Parma con le interviste raccolte fra i premiati e non solo.

