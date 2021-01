Ritorna questa sera alle ore 21,00 con la seconda puntata del 2021 'Calcio e calcio'. Su 12 Tv Parma Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti analizzeranno il momento in casa crociata a tre giorni dal match di campionato con il Sassuolo. In studio questa sera ci saranno Luca Ampollini, Marco Bernardini ed il supertifoso crociato Stefano Ramenzoni. Tanti poi i contributi social raccolti sul web come sempre da Luca Ferrari. Per intervenire in diretta sms e whatsapp al 333-9200170..E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it