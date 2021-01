In questo periodo solitamente, Il Teatro Regio si apre per ospitare l'appuntamento con la stagione lirica.Per respirare comunque l'atmosfera del nostro teatro, 12Tv Parma ripropone questa sera alle 21,15 "Il Teatro Regio nel paese del Melodramma, 400 anni dai Farnese ad oggi" un prezioso documentario che Francesco Barilli ha realizzato nel 2016 in occasione delle celebrazioni su Maria Luigia; la storia meravigliosa del nostro teatro, un bellissimo regalo della Duchessa alla nostra città.E' possibile seguire il documentario anche in diretta streaming su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,15