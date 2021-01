In zona salvezza è bagarre, l’infermeria del Parma resta affollatissima: anche in casa crociata la campagna di riparazione invernale entra nel vivo. “La società sa cosa serve” ha detto Roberto D’Aversa specificando che “prima arrivano i rinforzi, più diventa probabile raggiungere l'obiettivo”. Il mercato chiama e 12 Tv Parma risponde:, torna questa sera "Calciomercato" , la trasmissione di condotta da Marco Balestrazzi e realizzata in collaborazione con la redazione sportiva. Si parte alle 21.30: oltre ai collegamenti in diretta con esperti di mercato e opinionisti, in studio ci saranno i giornalisti Sandro Piovani e Carlo Chiesa. Come sempre i telespettatori potranno interagire inviando messaggi sms e whatsapp al numero 3339200170 ma non solo: “Calciomercato” riproporrà anche la “segreteria dei tifosi”. Fino alle 20 sarà possibile spedire messaggi vocali (sempre al 3339200170, via whatsapp) che verranno raccolti e proposti a ruota libera nel corso della serata. Pareri, commenti, consigli di mercato, lamentele o incoraggiamenti alla squadra: una possibilità in più per ascoltare la voce di chi in questo periodo non può farla sentire allo stadio. E' possibile seguire "Calciomercato" anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.

12tvparma