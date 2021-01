La mostra sulla storia della Gazzetta

Era il 13 gennaio 2020 quando, a Palazzo Pigorini, veniva inaugurata la mostra «Parma è la Gazzetta», curata dal direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi e da Giancarlo Gonizzi, in occasione di Parma capitale italiana della cultura. Il giorno prima, la visita privata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi in tutt’altre faccende affaccendato. Anche noi eravamo diversi: ignari, sorridenti e assembrati, come si può vedere dalla prima puntata dello speciale «Parma è la Gazzetta» in onda domani sera alle 21 su 12 Tv Parma.

Si apre così un ciclo di appuntamenti che proseguirà per gli otto successivi venerdì, sempre introdotti dal direttore Claudio Rinaldi. In questa nella prima puntata si vedrà la mostra a 360 gradi, con i suoi cimeli e le sue immagini, si ritroverà l'emozione del pubblico, l’interesse del presidente del Parlamento europeo David Sassoli, lo sguardo attento del presidente Mattarella. Le puntate a seguire saranno tematiche su vari argomenti - cronaca, cultura, spettacoli e sport - in un racconto lungo 285 anni, con gli interventi dei giornalisti e dagli esperti che hanno contribuito a questa importante opera di memoria. Interrotta bruscamente a causa della pandemia, la mostra ci ha consentito di ritrovare la storia di tre secoli della città che mai come oggi ha bisogno di riscoprirsi comunità.

La prima puntata va in onda venerdì alle 21, con repliche sabato alle 8 e alle 13.15; domenica ore 11.30 e 18.30

12Tv Parma, venerdì alle 21