Visto il gradimento dei telespettatori, questa sera alle 21,00, 12Tv Parma ripropone l'ottava edizione del concerto benefico Fuoco di Gioia, organizzato dal Club dei 27 di Parma, che per la prima volta si è svolta all'aperto, sul palcoscenico del Parco Ducale, teatro del Festival Verdi 2020. Ideato nel 2013 per commemorare Giuseppe Verdi nel bicentenario della nascita, ha inteso anche per questa edizione onorare sia la genialità artistica del sommo maestro , con la partecipazione di artisti di fama internazionale che hanno interpretato alcune sue memorabili melodie, sia la sensibilità umana e sociale dell’uomo Verdi.

Ricco il programma che, con Donato Renzetti alla guida della Filarmonica dell'Opera Italiana Bruno Bartoletti, ha visto impegnati i soprani Desirée Rancatore e Alessia Panza, il mezzosoprano Sonia Ganassi, il tenore Luciano Ganci, il baritono Claudio Sgura ed il basso Marco Spotti.

12Tv Parma ore 21,00