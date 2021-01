La chiusura forzata di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi ha un effetto a valanga di milioni di euro per mancati acquisti in cibi e bevande. Il lungo periodo di chiusura pesa, e tanto, su moltissime imprese del territorio, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità, che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco. Così il prolungamento delle chiusure non significa solo mettere a rischio tanti esercenti e la loro attività, ma anche tutte le aziende e le filiere che la alimentano. Sarà questo l’argomento al centro della puntata di questa sera di «Parma Europa» su 12 Tv Parma. Nel programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti, in onda alle 21, verrà data voce innanzitutto a quegli imprenditori che, al pari di tante altre categorie economiche, stanno vivendo una crisi che sembra essere senza fine. Chiedono sostegno da parte del Governo, ma anche la revisione di alcune regole specie in ambito regionale: riaprire i locali nelle condizioni di massima sicurezza, la revisione delle modalità con cui vengono erogati i ristori, riconsiderare la definizione delle “zone” con la richiesta di tornare in fascia “gialla”. Dunque la necessità di riformulare in modalità meno restrittive le limitazioni anti Covid. In studio a «Parma Europa» ci saranno Massimiliano Grassi, ex sindaco di Medesano ed ora titolare del Birrificio Farnese, il patron del ristorante Parma Rotta Antonio Di Vita e il proprietario di Mineralbirra Paolo Cocconi. Nel confronto di stasera anche le voci della politica con la parlamentare della Lega Laura Cavandoli, il segretario provinciale del Pd Filippo Fritelli e l’assessore a Commercio e Turismo del Comune Cristiano Casa. In più grande spazio al collegamento esterno: in diretta dal “Bajon” di via Dalmazia, con il giornalista Alberto Rugolotto, ci saranno tanti altri produttori, distributori e fornitori che faranno sentire la loro voce. E con loro ci sarà anche la giornalista della Gazzetta di Parma Katia Golini, che nei giorni scorsi ha dedicato un’approfondita inchiesta all’argomento. L’appuntamento con «Parma Europa» è per questa sera, in diretta alle 21, su 12 Tv Parma.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00

