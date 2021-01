Le novità e le conferme dell’ultima legge di bilancio, da Quota 100 all’APE Sociale, da Quota 41 all’Opzione Donna. Previdenza e trattamenti pensionistici al centro della seconda puntata della rubrica «La Parola all’Esperto», in onda ogni mercoledì alle 20.30 su 12TvParma e ogni lunedì in edicola nell’inserto Economia della «Gazzetta di Parma». Dopo il successo di contatti della scorsa settimana, un nuovo appuntamento per affrontare uno dei temi quotidiani più sentiti dai cittadini, fisco, previdenza, casa, lavoro, atti notarili, risparmio.

L'ultima finanziaria ha confermato e prorogato molte misure, dalla famosa Quota 100 per uscire dal lavoro con 62 anni d'età e 38 di contributi all'Opzione Donna, erogata alle lavoratrici dipendenti e autonome con determinati requisiti. Novità anche per lavoratori precoci e fragili e per l'Anticipo Pensionistico, riservato a categorie di particolare tutela.

