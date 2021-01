Zola, Carra e Balestrazzi a Bar sport

Puntata in concomitanza con la chiusura del mercato quella di domani di Bar Sport alle 21 su 12 Tv Parma. E sarà questo il tema centrale della discussione oltre, ovviamente, alla prestazione dei crociati a Napoli. Ma si parlerà anche del sentito derby contro il Bologna in programma domenica prossima alle 18 al Tardini. In studio, con Carlo Brugnoli e Ilaria Notari, ci saranno Gianfranco Carra (ex segretario generale del Teatro Regio con trascorsi calcistici di una certa rilevanza) e i giornalisti Marco Balestrazzi e Marco Bernardini. L'ospite d'onore della serata sarà l'ex crociato Gianfranco Zola che parlerà del momento attuale del calcio italiano con particolare attenzione al Parma e al Cagliari relegate agli ultimi posti della classifica. Con «Magic Box», come lo avevano soprannominato i tifosi del Chelsea (311 partite e 88 gol), ripercorreremo gli anni gloriosi della sua militanza nel Parma.

Come sempre linea diretta con i tifosi che potranno dire la loro con sms e messaggi whatsapp al 3339200170.