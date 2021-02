Parma e l’Emilia-Romagna, così come la quasi totalità delle regioni italiane, è dunque tornata in zona gialla. Merito della stabilità dei contagi in una seconda ondata della pandemia che per fortuna risulta meno dura della prima e più facilmente controllabile. Le limitazioni si sono così ridotte ed è questa una boccata d’ossigeno per tante attività, molte delle quali erano quasi del tutto bloccate da settimane, a cominciare da bar e ristoranti. Certo il reingresso in zona gialla da ieri, e non da domenica, ha fatto infuriare soprattutto i ristoratori, che hanno preso il provvedimento come un’ennesima mazzata. Partirà da questo tema la puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma del martedì condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21,15 su 12 Tv Parma. Martedì scorso avevano fatto sentire la loro voce produttori, fornitori e distributori, categorie da tempo in ginocchio proprio a causa della chiusura praticamente totale dei ristoranti. Che ora possono riaprire, ma soltanto a pranzo. E nei giorni scorsi era stato l’Assessore al Commercio del Comune Cristiano Casa a chiedere con forza la possibilità che i locali possano ospitare i clienti anche per la cena, magari limitatamente ai nuclei familiari. Di questo si discuterà in studio con lo stesso Casa, con il direttore di Ascom-Confcommercio Claudio Franchini e con Ugo Bertolotti, presidente provinciale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Nel corso del programma saranno proposti anche servizi speciali, a cura del giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto, realizzati in ristoranti e negozi della città. Perché il discorso si allargherà poi alla non facile situazione in cui versano tante attività, con il settore del commercio che, specie in centro, non attraversa un momento facile. Nella seconda parte di Parma Europa spazio agli aggiornamenti sull’andamento della pandemia nel nostro territorio: siamo in zona gialla ma occorre continuare a rispettare tutte le regole anti Covid per evitare di tornare in breve tempo a maggiori restrizioni. Se ne parlerà in collegamento Skype con la professoressa Tiziana Meschi, responsabile del reparto Covid dell’Ospedale Maggiore. L’appuntamento con «Parma Europa» è per stasera alle 21,15 su 12 Tv Parma.

E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,15