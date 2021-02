Le novità e i chiarimenti introdotti nell’ultima finanziaria in materia di ecobonus 110%, oltre ad un focus sulle opzioni alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi tra cessione del credito e sconto in fattura e una panoramica sugli altri bonus fiscali confermati nella legge di bilancio. Di questo si parlerà stasera su 12TvParma nella nuova puntata di «La parola all’esperto», la rubrica in edicola ogni lunedì nell’inserto Economia della «Gazzetta di Parma» e in tv ogni mercoledì a partire dalle 20.30. La trasmissione vuole essere un servizio al cittadino con risposte puntuali e precise e con spiegazioni chiare fornite dagli esperti di volta in volta presenti in studio, ovvero avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, notai e fiscalisti. Da casa è possibile intervenire sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170. La terza puntata, in onda stasera, si occuperà nuovamente di uno dei temi più discussi e complessi degli ultimi mesi, quello del superbonus al 110% varato dal governo con l’obiettivo di rimettere in moto gli investimenti, i consumi e i servizi. Spazio poi alle risposte a tutti i messaggi arrivati dal pubblico durante la prima puntata della rubrica, sempre dedicata al superbonus. Infine, le altre novità fiscali legate ad ambiente, case e agevolazioni. In studio gli esperti Daniele Rubini, commercialista e revisore contabile dello Studio ErreI, e Lorenzo Visentini, commercialista dello studio Nohema. E' possibile seguire «La parola all’esperto» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 20,30