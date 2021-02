Dopo il documentario "Carlo Bergonzi... tenore Verdiano del secolo.." trasmesso la scorsa settimana ,viene questa sera riproposto alle 21,15 su 12Tv Parma un altro interessante documentario di Mauro Biondini: " Renata Tebaldi, la donna, l'artista , il mito". Fa parte della leggenda, del mito, Renata Tebaldi " voce d'angelo" come la definì Arturo Toscanini.

Un’ artista che a partire dal dopo guerra fece sognare i melomani di tutto il mondo. Per onorare questa artista stupenda, il giornalista regista Mauro Biondini, nel 2007, ha realizzato questo docu-film; un vero proprio atto d 'amore il suo, ripercorrendo la sua vita di Renata studentessa del nostro Conservatorio, gli inizi e la folgorante ascesa della sua carriera in tutti i teatri del mondo, un video che racconta anche la donna, la figlia affettuosa, la persona sensibile legatissima alla sua Langhirano.

Alle 22,30 sempre in ambito di cultura e arte, sarà riproposta la presentazione di “Regio People”.

230 scatti, dal 1909 a oggi, per disegnare, in 260 pagine, il ritratto di una delle componenti più importanti di uno spettacolo dal vivo, il pubblico: RegioPeople è il nuovo volume fotografico realizzato dal Teatro Regio di Parma, per il progetto speciale 2019 dell’associazione Reggio Parma Festival, che immortala gli sguardi e le emozioni di chi, al di là della quarta parete, ha partecipato e partecipa alla creazione degli spettacoli del Teatro Regio e del Festival Verdi, catturando assieme a questi la magica, unica atmosfera che pervade gli spazi e regna da sempre nel pubblico di uno dei più bei teatri del mondo.

Questo speciale racconto, a cura dello storico della musica Giuseppe Martini, presenta per la prima volta riunite, selezionate e restaurate, immagini preziose custodite dall’Archivio Storico del Teatro Regio di Parma e negli archivi privati dei fotografi Alberto e Gianluca Montacchini e di Giovanni Ferraguti, che hanno documentato la vita del Regio a cavallo del XX secolo, e di Roberto Ricci, fotografo del Teatro dal 2003.

Il volume è in edicola in esclusiva con la Gazzetta di Parma, al prezzo di 18 € più il costo del quotidiano.

Come sempre, è possibile seguire la serata anche in diretta streaming su www.tvparma.it.