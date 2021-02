Tutti i segreti degli chef con "Cuochi ai Fornelli"

Assoluti protagonisti saranno tanti chef di città e provincia, ma soprattutto le loro ricette. Per mostrare al pubblico televisivo la preparazione di piatti di qualità, della più genuina tradizione parmigiana e non solo. Veri capolavori della tavola da ammirare e magari da confezionare a casa, specie di facile realizzazione, o piuttosto da gustare direttamente al ristorante. Il titolo del nuovo format di 12 Tv Parma dice tutto: «Cuochi ai fornelli».

Sono le ricette dei nostri chef, che davanti alle telecamere sveleranno i loro segreti. Mostreranno nei dettagli la scelta delle materie prime, le tecniche per la preparazione dei piatti, l’accuratezza nel dosaggio degli ingredienti, i tempi di cottura, come impiattare nel modo migliore. Insomma un’ennesima prova di abilità per veri e propri maestri della cucina, disposti a raccontare senza veli quali sono gli accorgimenti decisivi per portare in tavola primi piatti, secondi, contorni o dolci capaci di suscitare l’interesse e l’appetito dei telespettatori.

«Cuochi ai fornelli» andrà in onda dal lunedì al venerdì su 12 Tv Parma prima delle edizioni in diretta e in replica del telegiornale.



Il primo appuntamento è previsto per lunedì 8 febbraio. E l’onore di aprire il ciclo delle trasmissioni spetterà a Daniela Iovino, chef del ristorante «Araba Fenice» di Fontevivo, dove ad essere protagonisti sono soprattutto i piatti di pesce. Poi, giorno dopo giorno, si avvicenderanno davanti alle telecamere tantissimi ristoratori di Parma e provincia. L’iniziativa ha coinvolto anche il Consorzio «Parma Quality Restaurant», che si è subito mostrato più che disponibile per contribuire alla miglior realizzazione del format, una produzione targata Publiedi con regia e montaggio di Nello Fochetti.

Ogni puntata avrà una durata tra i 6 e gli 8 minuti. Tutte le puntate saranno disponibili anche in diretta streaming sul sito www.12tvparma.it e poi disponibili on-demand, nella sezione “programmi”.