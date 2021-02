Romenghi, Fava Cervi e Monguidi a Bar sport

Da Parma-Bologna arriveranno domani sera gli spunti più interessanti per la puntata di Bar Sport in onda alle 2\ su \2 Tv Parma. La lotta per non retrocedere si preannuncia appassionante come raramente era accaduto negli ultimi anni con risultati a sorpresa che ogni settimana ribaltano la situazione di classifica.

In studio, con Carlo Brugnoli e Ilaria Notari, ci saranno l'ex crociato Antonio Cervi, il giornalista Luca Romenghi e Patrick Fava, che analizzerà la partita di ieri dal punto di vista tattico. In collegamento, Alberto Monguidi (responsabile delle relazioni esterne della Lega di serie B), Stefano Ravaglia (del sito Millecuori rossoblù) e l'esperto di Fantacalcio, Pietro Razzini. Ampio spazio, poi, ai commenti dei tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi whatsapp al 3339200170.