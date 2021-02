La pandemia è sotto controllo ma serve la massima attenzione, gli esperti lo ripetono in continuazione. Tuttavia, con Parma in zona gialla e con la speranza che la situazione migliori ancora, è tornata finalmente una parvenza di normalità. Che serve a tutti. Ai cittadini, a ristoratori e baristi, a commercianti e imprenditori. E serve a Parma, che anche in questo 2021 è Capitale italiana della Cultura. Intanto hanno riaperto mostre e musei. Una gran bella notizia. E in attesa che i visitatori possano arrivare in città anche da fuori regione, l’invito è rivolto ai parmigiani: tocca a loro visitare i luoghi d’arte per valorizzarli più di quanto non abbiano già fatto in passato. Sarà questo l’argomento centrale della puntata di questa sera di «Parma Europa», il programma condotto da Pietro Adrasto Ferraguti in onda in diretta alle 21,00 su 12 Tv Parma. Si parlerà anche di eventi e spettacoli in vista della primavera e dell’estate, con il punto sulle iniziative in programma e il tema, che continua a sollevare polemiche, che riguarda i concerti in Cittadella. E poi la situazione non facile in cui versano cinema e teatri, che rimangono ancora chiusi. Ospiti del confronto in studio saranno l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra e i consiglieri regionali Emiliano Occhi (Lega) e Massimo Iotti (Partito Democratico).

In diretta via Skype ci saranno invece la direttrice generale del Teatro Regio Anna Maria Meo e la presidente di Confesercenti Parma Francesca Chittolini. In più, nel collegamento esterno, saranno diversi gli ospiti del giornalista di 12 Tv Parma Alberto Rugolotto: dall’Abbazia di Valserena, sede dello Csac, ci saranno Francesca Zanella per parlare della mostra “Design” (allestita a palazzo Pigorini e a Valserena), Anita Molinari (mostra su Ligabue a Palazzo Tarasconi), Carla Dini (mostra “Attraverso le Avanguardie” all’Ape Museo), Edoardo Pepino (Enrico Robusti al Labirinto della Masone), Francesca Sandrini (Museo Glauco Lombardi), Elisabetta Manconi e Anna Mavilla (Museo Brozzi di Traversetolo) e Alessandro Tassi Carboni (Porcellane dei Duchi di Parma alla Reggia di Colorno). Nell’ultima parte di «Parma Europa» spazio agli aggiornamenti sulla situazione legata alla diffusione del Covid: se ne parlerà con il medico di base Francesca Bocchi. E' possibile seguire Parma Europa anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma ore 21,00