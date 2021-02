Fidelizzazione e valorizzazione del personale, attrazione di risorse qualificate, il raggiungimento di più obiettivi, dipendenti motivati e stimolati all’impegno e alla produttività. Sono questi i motivi che spingono sempre più aziende ad investire nel welfare, a garantire cioè un miglior trattamento e migliori condizioni sul posto di lavoro. Stipendio, benefit e premi, certo, ma anche contratti interni condivisi e servizi, dalla mensa all’asilo fino alla palestra. Un welfare aziendale che dalla legge di stabilità del 2016 è diventato accessibile anche per le piccole e medie imprese. Di questo e non solo si parlerà stasera su 12TvParma nella nuova puntata di «La parola all’esperto», la versione televisiva della rubrica in edicola ogni lunedì nell’inserto Economia della «Gazzetta di Parma». La trasmissione vuole essere un servizio al cittadino con risposte puntuali e precise e con spiegazioni chiare fornite dagli esperti di volta in volta presenti in studio. Da casa è possibile intervenire sottoponendo domande, dubbi e quesiti via sms e whatsapp al numero 333 9200170. L’appuntamento è alle 20.30 per una puntata, divisa in due. Nella prima parte della trasmissione focus sul welfare aziendale, nella seconda invece si parlerà di eredità e successioni a fronte delle sempre più numerose richieste dei cittadini su questi temi. In studio ci saranno il consulente del lavoro Pietro Boschi e il notaio Arturo Dalla Tana.

Come sempre sarà possibile seguire «La Parola all’Esperto» anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it.

12Tv Parma, mercoledì ore 20,30