Per commentare il momento del Parma e guardare alla sfida di lunedì con il Verona torna questa sera alle ore 21,00 su 12 Tv Parma 'Calcio e calcio'. Assieme a Giuseppe Milano e Francesca Mercadanti ci sarà come sempre Luca Ampollini che sarà accompagnato in studio da Sandro Piovani della Gazzetta di Parma e dal supertifoso Domenico Di Donna. Un appuntamento quindi da non perdere con le solite incursioni sul web di Luca Ferrari. Sms e whatsapp in diretta al 333-9200170.

E' possibile seguire 'Calcio e Calcio' anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.tvparma.it

12Tv Parma ore 21,00