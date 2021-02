Debutta questa sera alle 21, su 12 Tv Parma, «Leggende crociate» (con repliche domani alle 11,45 – 15,00 e 23,45 ) un programma che rileggerà la vita di campioni crociati, giocatori che con la maglia del Parma hanno scritto capitoli unici della storia del club e del calcio italiano. Una storia che conoscono in molti ma che i protagonisti del programma ripercorrono tracciando parallelamente la loro carriera e non solo. Si parla di calciatori ma anche di uomini, di emozioni, di dubbi, paure, incertezze e sicurezze.

Il primo protagonista delle otto puntate previste di questa serie è Sandro Melli: un ragazzo parmigiano diventato uomo e campione proprio con la maglia del Parma addosso. Non solo calcio, ma tutta una storia da seguire con attenzione, con momenti inediti della squadra e della vita privata. Il programma è stato realizzato soprattutto al Tardini. Una trasmissione impreziosita dalle immagini d'archivio: 12 Tv Parma segue la squadra crociata, domenica dopo domenica, in ogni campionato o torneo, dall'inizio degli anni ottanta. Sarà un modo di rivivere la storia del club ma anche dei suoi tifosi e di una città intera. Il programma è curato da Sandro Piovani per la parte giornalistica mentre la parte tecnica è affidata a Walter Perotti. In tutto saranno otto i protagonisti di «Leggende crociate». E' possibile seguire la puntata anche in diretta streaming e rivedere on-demand su www.12tvparma.it.