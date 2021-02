Diretta BarSport

È stata una settimana molto intensa quella appena trascorsa. Dopo la brutta sconfitta contro il Bologna le critiche sono piovute sulla squadra e sulla società. Oggi a Verona si attende il tanto sospirato riscatto per risalire in classifica ma soprattutto per ridare morale a una squadra che sembra spenta e svuotata. Stasera alle 21.15, quindi, Bar Sport (il tradizionale talk show sul Parma in onda su 12Tv Parma) seguirà la gara del Bentegodi minuto per minuto fino alla conclusione e alle conferenze stampa dei due allenatori. In studio, con Carlo Brugnoli e Ilaria Notari, ci saranno i giornalisti Carlo Chiesa e Alberto Dallatana mentre in collegamento da Verona ci saranno Alberto Rugolotto e Sandro Piovani. Come al solito, ampio spazio ai commenti dei tifosi che potranno intervenire con sms e messaggi whatsapp al 3339200170.

